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Участницу «Дома-2» Ольгу Жарикову закидали туалетной бумагой за соблазнение Ильи Яббарова

Участницы телепроекта «Дом-2» закидали Ольгу Жарикову туалетной бумагой за то, что девушка соблазнила Илью Яббарова.

Коварный план Жариковой удался: возлюбленного Алёны Савкиной она успешно увела и теперь ожидает, когда тот ответит на её чувства взаимностью. Вот только продержаться с ним в паре дольше недели будет задача не из легких.

Участницу «Дома-2» Ольгу Жарикову закидали туалетной бумагой за соблазнение Ильи Яббарова

Ольга празднует триумф, однако в глазах сожителей её репутация резко подкосилась. Так, на днях в комнату к девушке пришли трое участниц, в том числе Алена Савкина и Катя Кауфман, которые захотели указать конкурентке её реальное место.

Поскольку Илья Яббаров прослыл «королём унитазов», они закидали Ольгу Жарикову туалетной бумагой, дабы она хоть немного стерла с себя грязь, оставленную новым бойфрендом. Казалось бы невинная шутка обернулась настоящей потасовкой.

Не сдержав обиды, Ольга накинулась на Алёну и вцепилась ей в волосы. Разгоряченных участниц не смогли растащить даже подруги, до тех пор пока в комнату не вбежал один из участников.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:01
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