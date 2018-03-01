Максим Виторган вступился за Ксению Собчак после оскорблений от Владимира Жириновского

«Любой человек, который увидит Жириновского за пределами съемочного кадра, будет относиться к нему с жалостью, которой достоин больной человек», – отметил Максим.

Актер, не скупясь в выражениях, высказал в адрес скандального политика все, что о нем думает. Также он назвал обидчика больным человеком, который на своей репутации из года в год отрабатывает свой хлеб.Кроме того, Виторган заявил, что Жириновского не стоит осуждать, его нужно жалеть, так как на выходки больных обычно внимания не обращают.Напоминаем, что конфликт между Владимиром Жириновским и Ксенией Собчак произошел в ходе дебатов кандидатов на пост президента РФ на телеканале «Россия 1». В прямом эфире Ксения попросила оппонента вести себя спокойно и не мешать Сергею Бабурину, из-за чего лидер ЛДПР вышел из себя и выплеснул в адрес девушки поток резких выражений.