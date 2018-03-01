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Максим Виторган вступился за Ксению Собчак после оскорблений от Владимира Жириновского

Максим Виторган встал на защиту своей супруги Ксении Собчак, которую глава партии ЛДПР Владимир Жириновский обозвал «отвратительной бабой».

Максим Виторган вступился за Ксению Собчак после оскорблений от Владимира Жириновского

Актер, не скупясь в выражениях, высказал в адрес скандального политика все, что о нем думает. Также он назвал обидчика больным человеком, который на своей репутации из года в год отрабатывает свой хлеб.

Кроме того, Виторган заявил, что Жириновского не стоит осуждать, его нужно жалеть, так как на выходки больных обычно внимания не обращают.

«Любой человек, который увидит Жириновского за пределами съемочного кадра, будет относиться к нему с жалостью, которой достоин больной человек», – отметил Максим.

Максим Виторган вступился за Ксению Собчак после оскорблений от Владимира Жириновского

Напоминаем, что конфликт между Владимиром Жириновским и Ксенией Собчак произошел в ходе дебатов кандидатов на пост президента РФ на телеканале «Россия 1». В прямом эфире Ксения попросила оппонента вести себя спокойно и не мешать Сергею Бабурину, из-за чего лидер ЛДПР вышел из себя и выплеснул в адрес девушки поток резких выражений.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:31
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