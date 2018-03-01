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Ольга Орлова призналась, что из-за голоданий у нее развивалась сильная мигрень

Идеальная фигура всегда была достоянием певицы и телеведущей «Дома-2» Ольги Орловой.

Ради этого знаменитость частенько ограничивала себя в приеме пищи, придерживаясь определенных диет. Вот только недавно она рассказала, что из-за таких голодовок у нее развилась сильная мигрень.

Ольга Орлова призналась, что из-за голоданий у нее развивалась сильная мигрень

В своем недавнем интервью бывшая участница «Блестящих» призналась, что до сегодняшнего дня перепробовала огромное множество различных диет, среди которых было и элементарное голодание. Ольге однажды нужно было похудеть как можно быстрее, а потому ей пришлось отказаться от пищи на несколько дней и пить только воду.

Ничего хорошего из этого, разумеется, не получилось. Девушка постоянно себя плохо чувствовала, а также столкнулась с проблемами со здоровьем, и при этом почти не утратила лишнего веса.

«Это был своего рода эксперимент. Правда, я смогла продержаться лишь каких-то четыре дня. У меня начались сильнейшие мигрени, стало ухудшаться настроение, а под конец кончились силы, но самое плохое это то, что не уходило ни грамма», - рассказала Орлова.

После того случая она решила пересмотреть свои взгляды на питание и стала совсем по-другому относиться к еде. Девушка исключила из своего рациона разные вредные продукты, а также начала пить как можно больше воды, чтобы не замедлять обмен веществ.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:45
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