Хейтеры считают, что Валерий Блюменкранц настоял на операции по увеличению груди своей супруги

В данный момент девушка планирует сделать операцию по увеличению груди. Все дело в том, что возлюбленному Таты больше по нраву пышные формы, а бюст супруги после родов и кормления грудью изменился.Не так давно стало известно, что Тата Блюменкранц собирается отправиться в клинику. Хейтеры тем временем считают, что сам Валерий подтолкнул ее на этот шаг.Напоминаем, что ранее мужчина планировал улететь на Сейшельские острова, чтобы отдохнуть от семьи.