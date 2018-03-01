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Хейтеры считают, что Валерий Блюменкранц настоял на операции по увеличению груди своей супруги

После родов грудь участницы реалити-шоу «Дом-2» Таты Блюменкранц изменилась и это не нравится ее супругу.

В данный момент девушка планирует сделать операцию по увеличению груди. Все дело в том, что возлюбленному Таты больше по нраву пышные формы, а бюст супруги после родов и кормления грудью изменился.

Хейтеры считают, что Валерий Блюменкранц настоял на операции по увеличению груди своей супруги

Не так давно стало известно, что Тата Блюменкранц собирается отправиться в клинику. Хейтеры тем временем считают, что сам Валерий подтолкнул ее на этот шаг.

Напоминаем, что ранее мужчина планировал улететь на Сейшельские острова, чтобы отдохнуть от семьи.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:03
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