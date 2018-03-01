Поклонники сравнили спальню Алены Водонаевой с замком графа Дракулы

«Гуд морнинг! Проснуться в 9 утра и написать ещё одну главу книги», - сообщила девушка своим подписчикам, раскинувшись на кровати в большой мрачной спальне.

«Какой интерьер, просто замок Графа Дракулы, но очень мне нравится!», «Какой крутой стиль интерьера!!!! Атмосферно так..», «Ха ха! типа писательница? я вас умоляю...», - написали пользователи Сети.

Многие фанаты отметили необычную атмосферу комнаты девушки, а некоторые даже сравнили его с замком графа Дракулы.Не так давно теледива с супругом вернулись из Барселоны, где замечательно отдохнули.На страничке своего микроблога Алена Водонаева опубликовала снимок, который сразу же попал в центр внимания публики.Фолловеры по-разному отреагировали на подобное откровение. Кто-то принялся расспрашивать у бывшей участницы телестройки, что случилось у нее с глазами, однако большинство отметили мрачную атмосферу спального помещения.Алена Водонаева никак не отреагировала на комментарии, оставив своих поклонников томиться в догадках.