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Поклонники сравнили спальню Алены Водонаевой с замком графа Дракулы

Бывшая звезда телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева порадовала подписчиков новым фото, на котором продемонстрировала свою спальню.

Поклонники сравнили спальню Алены Водонаевой с замком графа Дракулы

Многие фанаты отметили необычную атмосферу комнаты девушки, а некоторые даже сравнили его с замком графа Дракулы.

Не так давно теледива с супругом вернулись из Барселоны, где замечательно отдохнули.

На страничке своего микроблога Алена Водонаева опубликовала снимок, который сразу же попал в центр внимания публики.

Поклонники сравнили спальню Алены Водонаевой с замком графа Дракулы

«Гуд морнинг! Проснуться в 9 утра и написать ещё одну главу книги», - сообщила девушка своим подписчикам, раскинувшись на кровати в большой мрачной спальне.

Фолловеры по-разному отреагировали на подобное откровение. Кто-то принялся расспрашивать у бывшей участницы телестройки, что случилось у нее с глазами, однако большинство отметили мрачную атмосферу спального помещения.

«Какой интерьер, просто замок Графа Дракулы, но очень мне нравится!», «Какой крутой стиль интерьера!!!! Атмосферно так..», «Ха ха! типа писательница? я вас умоляю...», - написали пользователи Сети.

Алена Водонаева никак не отреагировала на комментарии, оставив своих поклонников томиться в догадках.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:48
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