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Захар Саленко считает, что расстался с Лерой Фрост из-за плохой приметы

Захару Саленко обидно еще и от того, что разрыв случился перед его днем рождения. И теперь свой праздник ему придется отмечать в гордом одиночестве.

Захар Саленко считает, что расстался с Лерой Фрост из-за плохой приметы

Накануне Валерия жестко раскритиковала поведение бывшего парня, обвинив его в тунеядстве и нежелании зарабатывать деньги. Фрост рассказала, как устала все брать в свои руки и нести на своих хрупких плечах, пока возлюбленный спит до обеда.

Однако Захар прокомментировал произошедшее с грустью, не утруждаясь на обвинения в адрес своей разгоряченной подруги.

«Очень грустно, что Лера комментирует наше расставание в негативном ключе, – признался он. - Мне не хочется оправдываться и выставлять себя хорошим. Я часто выносил мусор на ночь, а это плохая примета».


Вдобавок Саленко признался, что грустит еще и потому, что расстались они накануне его дня рождения. А это значит, что теперь молодому человеку придется праздновать его в одиночестве.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:57
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