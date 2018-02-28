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Антон Шоки возмутился из-за желания Виктории Комиссаровой вернуться на «Дом-2»

Не так давно на проект «Дом-2» вернулся Антон Шоки, который теперь получил статус полноценного участника телестройки. Однако когда аналогичное желание выразила его бывшая избранница, Виктория Комиссарова, молодой человек был возмущен.

Как стало известно ранее, Комиссарова планирует выйти замуж. Зрители недоумевают вместе с Шоки, зачем будущей невесте возвращаться обратно на поляну и зачем руководство выдвинули ее кандидатуру в числе тех, кто может вернуться в периметр.

Антон Шоки возмутился из-за желания Виктории Комиссаровой вернуться на «Дом-2»

Новомодные правила телестройки по возвращению экс-участников прогрессируют. В надежде на увеличение рейтингов администрация проекта уже приняли назад Илью Яббарова, Александра Гобозова и Антона Шоки.

Сейчас же стало известно, что вернуться планирует и Виктория Комиссарова.

«Я против этого! Я вообще не понимаю, зачем это делается. Увидел бумаги, где она сказала, что хочет вернуться на проект, чтобы забыть отношения с Антоном Шоки. Это такой бред!», - недоволен Шоки.

Он отметил, что Вика открыто рассказывает про отношения с неким мужчиной, который к тому же сделал ей предложение руки и сердца.

«Я просто не понимаю: если у нее есть парень и она выходит замуж, зачем забывать отношения со мной? Ты там с ним валяешься в постели, и идешь на проект забыть меня… Я не врубаюсь! Она наоборот здесь все вспомнит, а не забудет», - высказался молодой человек.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Вчера, 21:06
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