Антон Шоки возмутился из-за желания Виктории Комиссаровой вернуться на «Дом-2»

«Я против этого! Я вообще не понимаю, зачем это делается. Увидел бумаги, где она сказала, что хочет вернуться на проект, чтобы забыть отношения с Антоном Шоки. Это такой бред!», - недоволен Шоки.

«Я просто не понимаю: если у нее есть парень и она выходит замуж, зачем забывать отношения со мной? Ты там с ним валяешься в постели, и идешь на проект забыть меня… Я не врубаюсь! Она наоборот здесь все вспомнит, а не забудет», - высказался молодой человек.

Как стало известно ранее, Комиссарова планирует выйти замуж. Зрители недоумевают вместе с Шоки, зачем будущей невесте возвращаться обратно на поляну и зачем руководство выдвинули ее кандидатуру в числе тех, кто может вернуться в периметр.Новомодные правила телестройки по возвращению экс-участников прогрессируют. В надежде на увеличение рейтингов администрация проекта уже приняли назад Илью Яббарова, Александра Гобозова и Антона Шоки.Сейчас же стало известно, что вернуться планирует и Виктория Комиссарова.Он отметил, что Вика открыто рассказывает про отношения с неким мужчиной, который к тому же сделал ей предложение руки и сердца.