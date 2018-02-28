Ради поцелуя с Романом Гриценко Маргарита Овсянникова сделала уборку на пляже

Многие поклонники скандальной телестройки решили, что девушка слишком дешево оценивает себя, подыгрывая зазнавшемуся парню. Новый любовный треугольник появился на Острове любви. Вокруг Ромы Гриценко как две акулы крутятся Марго Овсянникова и Катерина Зиновьева, рассчитывая на взаимность.Однако «кумир множества женщин», как сам величает себя Гриценко, не собирается так просто сдаваться. И чтобы заполучить его расположение некоторые участницы готовы пойти на все.К примеру, недавно домовцам дали задание - сделать уборку на пляже. Эта важная миссия досталась Роме Гриценко и его дамочкам, Маргарите Овсянниковой и Кате Зиновьевой.Овсянникова тут же подметила, как нужно поступить и перешла к активным действиям. девушка пообещала вместо парня заниматься грязной работой, а взамен лишь потребовала поцелуй по-французски.Роме такая идея пришлась по нраву, и он без всякой стеснительности выполнил свою часть сделки. А когда такое же предложение озвучила Катя Зиновьева, парень отказался. Ведь его работу уже взялась выполнять Марго.