АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Содом и Гоморра стали жертвами испытания ядерного оружия внеземных богов
EUR 68.91 USD 56.37
Курс валют на 01.03.2018

Саша Артемова простила обман Алиане Устиненко

После того как на просторах Сети появились различные переписки Алианы Устиненко, многие бывшие участницы узнали о себе много нового или, как оказалось, что девушка обманула Сашу Артемову, чтобы не появляться на ее свадьбе.

Как стало известно, Алиана не присутствовала на свадьбе экс-коллеги по телестройке и близкой подруги - Александры Артемовой, по собственному желанию. Она специально обманула Сашу, чтобы не приезжать. Это стало известно благодаря опубликованным перепискам Устиненко из утерянного телефона Ирины Рамакановой.

Саша Артемова простила обман Алиане Устиненко

Несколько месяцев назад Евгений Кузин и Александра Артемова сыграли свадьбу. Они пригласили на свой праздник несколько десятков гостей, к тому же большинство из них были выходцами из реалити-шоу «Дом-2». Алиана Устиненко также была приглашена, однако в последний момент она объяснила свое отсутствие срочными делами.

Вот только из опубликованных переписок столо понятно, что Алиана отказалась приезжать намеренно, обманув Сашу. Девушка заявила, что уезжает в Волгоград, так как ей нужно решить проблемы с местной налоговой, возникшие у ее отца, работающего в ее ИП.

Саша Артемова простила обман Алиане Устиненко

«Меня же Кузины пригласили, а так не хочется ехать. Нет подарка, нет платья, да и просто лень. Даже не знаю, что и придумать. Она, по сути, мне не близкая подруга. Позвала на свадьбу тех, у кого много подписчиков, чтобы шуму было больше», - написала Алиана в одной из переписок.

Сама же Артемова, узнав об этом, отметила, что прекрасно понимает Алиану, несмотря на то, что ей было неприятно узнать про эти сообщения. К тому же, подруга извинилась перед ней, так что ничего «смертельного» не произошло, заверила Саша.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Вчера, 19:26
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жители штата Джорджия смогут платить налоги
Ольга Бузова сообщила, что Филипп Киркоров в ее
Дарья Пынзарь очутилась в сказочно-красивом месте
В Netflix выделили 8 млрд. долларов на выпуск 700
Ольга Рапунцель все-таки простила свою младшую
Штабы Собчак и Жириновского отреагировали на
Компания Eutelsat разрабатывает спутник Quantum
Елена Валюшкина чуть не погибла, когда была
Водитель Uber создал плейлисты для различных
Ученые считают, что Арктика и Европа поменялись
В METI International передан радиосигнал
Mercedes-Benz G-класса 2019 года оснастят
Mercedes-Benz G-класса 2019 года получил мотор с
Volkswagen подготовил Golf GTI для участия в
Слова Людмилы Поргиной о сборе средств на лечение
Премиальный внедорожник DS7 Crossback поступит в
Ученые определили возможность общения шимпанзе и
«ВКонтакте» наделили функцией сбора денег в
Ученые: Черные дыры маленьких галактик могут
Ясновидящая Елена Ясевич родила второго ребенка
Никас Сафронов заявил, что Дольче и Габбана
Карбонаты могут сами превращаться в алмазы при
Александр Гобозов фигурирует на сайте судебных
В Иркутске таксист убил работавшую в ювелирном
Учёные: Прикосновения любимых помогают справиться
Компания Ford в 2019 году представит свой самый
Памела Андерсон доказала, что сексуальность в ней
Wargaming заключила крупную сделку с офисами в
Открытие самых древних звезд поможет ученым
За непристойную песню у Розенбаума в начале
Просмотреть все новости