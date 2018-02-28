Саша Артемова простила обман Алиане Устиненко

«Меня же Кузины пригласили, а так не хочется ехать. Нет подарка, нет платья, да и просто лень. Даже не знаю, что и придумать. Она, по сути, мне не близкая подруга. Позвала на свадьбу тех, у кого много подписчиков, чтобы шуму было больше», - написала Алиана в одной из переписок.

Как стало известно, Алиана не присутствовала на свадьбе экс-коллеги по телестройке и близкой подруги - Александры Артемовой, по собственному желанию. Она специально обманула Сашу, чтобы не приезжать. Это стало известно благодаря опубликованным перепискам Устиненко из утерянного телефона Ирины Рамакановой.Несколько месяцев назад Евгений Кузин и Александра Артемова сыграли свадьбу. Они пригласили на свой праздник несколько десятков гостей, к тому же большинство из них были выходцами из реалити-шоу «Дом-2». Алиана Устиненко также была приглашена, однако в последний момент она объяснила свое отсутствие срочными делами.Вот только из опубликованных переписок столо понятно, что Алиана отказалась приезжать намеренно, обманув Сашу. Девушка заявила, что уезжает в Волгоград, так как ей нужно решить проблемы с местной налоговой, возникшие у ее отца, работающего в ее ИП.Сама же Артемова, узнав об этом, отметила, что прекрасно понимает Алиану, несмотря на то, что ей было неприятно узнать про эти сообщения. К тому же, подруга извинилась перед ней, так что ничего «смертельного» не произошло, заверила Саша.