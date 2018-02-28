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Жители Благовещенска пришли на концерт Ольги Бузовой с семьями

Фанаты известной певицы и телеведущей Ольги Бузовой совершенно не согласны с мнением злопыхателей и других звезд шоу-бизнеса, что на концерты к их любимице приходят лишь «малолетки» 14-16 лет.

Поклонники из Благовещенска пришли посмотреть сольную программу певицы вместе с семьями.

Жители Благовещенска пришли на концерт Ольги Бузовой с семьями

В соцсетях появилось множество постов от благодарных зрителей, которые разместили на своих страничках эмоциональные комментарии, рассказывающие о том, какая атмосфера царила во время концерта в зале, и насколько Ольга способна зажечь толпу, что пока не удается многим другим исполнителям, какими бы регалиями те не были награждены.

«Сегодня сходили на концерт Оли Бузовой, причём всей семьёй: 16 лет, 30, 37, 45, 67. И людей на концерте тоже встретили абсолютно разных: от маленьких ангелочков ребятишек, пришедших с мамами, до взрослых мужчин и женщин. Но всех объединяло одно - позитивный настрой: веселиться, танцевать, петь , жить», - рассказала в комментарии одна из фанаток Бузовой.

Жители Благовещенска пришли на концерт Ольги Бузовой с семьями

Организаторы концерта в Благовещенске отмечают, что на их памяти не было исполнителя, который так мог раскачать зрителей, и чтобы аудитория знала все его тексты, а также пела вместе с артистом. Такого единства со исполнителя и зрителя организаторы не могут вспомнить в своем городе.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:48
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