Виктория Романец снова шокировала полным отсутствием вкуса и своим нелепым видом

После публикации снимка с этой прогулки в своем микроблоге Вике лучше вообще не выходить из дома, так как ее попросту засмеют. На фото наша героиня была одета по принципу «Я надену все лучшее сразу», шокировав своим нелепым видом.Однако сама Романец, по всей видимости, очень гордится тем, что смогла закрепиться в Москве и на данный момент строит из себя гламурную даму. Вот только над ней продолжают смеяться, и этот снимок подтверждает абсолютное отсутствие вкуса у бывшей участницы телестройки.