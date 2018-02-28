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Александр Гобозов отправился на Сейшельские острова

Не так давно на Сейшелы отправилась Екатерина Зиновьева.

Девушка приняла решение строить отношения подальше от Саши Гобозова, который беспринципно порвал с ней ради молодой участницы. По всей видимости, Александр отправился на Остров любви, дабы снова вернуть расположение Екатерины.

Александр Гобозов отправился на Сейшельские острова

Старичка телестройки случайно увидели в прямом эфире Алексея Кулешова, невзирая на то, что тот сейчас должен назодиться на Поляне.

Стоит заметить, что Ивана Дилова уже занимается поисками нового возлюбленного. Участница публикует в социальных сетях посты, интересуясь у поклонников, кто из ребят ей больше подходит.

Многие поклонники скандальной телестройки отмечают, что с самого начала отношения Александра и Иваны были обречены на провал.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:41
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