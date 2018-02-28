Ольга Бузова переключилась с футболистов на хоккеистов

Знаменитая телеведущая реалити-шоу «Дом-2», а ныне известная певица Ольга Бузова поздравила в своем Инстаграме наших хоккеистов с победой. Стоит отметить, что подписчики знаменитости неоднозначно отреагировали на торжественный пост Ольги.По мнению многих пользователей Сети, девушка, у которой уже больше года не было интимной близости, начала охоту на жениха среди хоккеистов. Сама телеведущая пока никак не прокомментировала подобные домыслы.