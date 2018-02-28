Истинные театралы требуют запретить спектакли с участием Ольги Бузовой

К тому же многих смущает и сама постановка, и актерская игра, и костюмы Ольги Бузовой. На девушку со всех сторон обрушился шквал критики. Театралы недовольны ее песнями, а больше всего они требуют убрать из репертуара пьесу с ее участием.Напоминаем, что не так давно Ольга заменила актрису, которая участвовала в этой постановке. На тот момент решение руководства театра вызвало возмущения не только публики, но и самих актеров.Однако вскоре коллеги стали играть по правилам новой игры, видимо, им объяснили, что на имя знаменитой телеведущей публика будет ходить лучше. Вот только зрители не скрывают недовольства от актерской работы Бузовой. Они возмущены от пошлых сцен и ее откровенных костюмов.