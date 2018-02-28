Лена Хромина на Острове любви сильно поправилась

«Хромина так хвасталась своей красотой, а теперь так спокойно с ней готова попрощаться», «Ленке пора к Африке идти на поклон за доктором. А то упустит момент и останется навсегда Сашкой Жирно», - считают зрители.

Как только участница появилась на Поляне телестройки, многие зрители сразу оживились. Поклонникам пришлась по нраву фигура Лены и ее внешность в целом. Уже тогда Саймон Марданшин начал заглядываться на Хромину через плазму. Однако на Сейшельских островах Лена продержалась с идеальными формами недолго.Ее начало разносить, как на дрожжах. На данный момент у Лены пополнели и лицо, и фигура, и хотя до размеров Саши Черно ей еще очень далеко, поклонники забили тревогу уже сейчас, так как полагают, что очень скоро Хромина начнет выглядеть совсем отвратительно.К тому же, многие припомнили, что похожая проблема постигла и Марину Африкантову, которая не пустила все на самотек, и обратилась к врачу. Теперь пользователи Сети советуют Хроминой обратиться за помощью к Марине и взять контакты специалиста.