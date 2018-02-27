Слухи и новости «Дома-2»: Сашу Гобозова считают альфонсом; поклонники беспокоятся за Евгению Феофилактову

Поклонники бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Евгении Феофилактовой переживают за свою любимицу, подозревая, что она стала заложницей богатого сожителя, который удерживает ее дома. девушка постоянно публикует в соцсетях фотографии из роскошных апартаментов и пишет, что ей так хорошо дома, что и идти никуда не хочется.Несмотря ни на что, хорошо знающие Женю люди отметили, что она далеко не затворница.Однако когда экс-участница «Дома-2» прочитала эти комментарии, то сразу же возмутилась, подчеркнув, что силком ее никто дома не держит. Хотя пользователи Сети по-прежнему не доверяют словам Феофилактовой.Психолог Илья Саглиани захотел провести анализ биополя Александра Гобозова, после чего заявил, что для хороших отношений участнику нужна довольно состоятельная женщина. Именно в связи с этим, Саша зря ищет пытается найти счастье среди проектных девиц. С Алианой Устиненко он так и не развелся, однако уже крутил романы и Катериной Зиновьевой, и с Иваной Диловой.Как сообщил психолог, по натуре Саша - нерешительный эгоцентрист, любящий только себя и не желающий трудиться при наличии таланта. Именно это и мешает ему создать отношения с женщинами. Гобозов - потенциальный альфонс, и ему комфортно только с богатой женщиной.