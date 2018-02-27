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Ольга Бузова выступит с сольным концертом в Тамбове

Известная певица Ольга Бузова в мае выступит в Тамбове с сольной программой в рамках тура «Под звуки поцелуев».

28 мая знаменитая теледива Ольга Бузова планирует открыть «мир других мужчин» в городе Тамбове. На сегодняшний день неизвестно время и место выступления и все подробности станут известны поклонникам ближе к назначенной дате мероприятия, о чем будет официально объявлено организаторами.

Ольга Бузова выступит с сольным концертом в Тамбове

Как отмечается, в рамках тура «Под звуки поцелуев» Бузова собирается продемонстрировать не только сольные выступления, но и поучаствовать в спектаклях и музыкальных премиях.

Знаменитость давно восседает на первых строчках хит-парадов и радует поклонников своими композициями, рассказывающими о любви, нечестности и предательстве мужчин. На такие признания Ольгу спровоцировал разрыв брака с Дмитрием Тарасовым, который, к слову, не так давно женился на другой и ожидает с ней ребенка.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Вчера, 19:00
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