Ксения Бородина рассказала, что сильно ругается со своим супругом

Недавно девушка откровенно рассказала о конфликтах со своим избранником. Ксения призналась, что никакие отношения не могут укрыться от недопониманий в семейной жизни.По словам Бородиной, она и Курбан ругаются, как и все, ведь они живые люди. Ранее они могли поссориться и не разговаривать на протяжении двух недель, а сейчас – стараются уладить разногласия до вечера.К слову, когда возлюбленные ложатся спать, то обязательно мирятся. Поклонники уверены, что Ксения Бородина ни за что не захочет когда-либо искать себе другого супруга.