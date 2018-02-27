Ксения Бородина рассказала, что сильно ругается со своим супругом
Известная телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина состоит в браке с Курбаном Омаровым уже на протяжении трех лет.
Недавно девушка откровенно рассказала о конфликтах со своим избранником. Ксения призналась, что никакие отношения не могут укрыться от недопониманий в семейной жизни.
По словам Бородиной, она и Курбан ругаются, как и все, ведь они живые люди. Ранее они могли поссориться и не разговаривать на протяжении двух недель, а сейчас – стараются уладить разногласия до вечера.
К слову, когда возлюбленные ложатся спать, то обязательно мирятся. Поклонники уверены, что Ксения Бородина ни за что не захочет когда-либо искать себе другого супруга.
Недавно девушка откровенно рассказала о конфликтах со своим избранником. Ксения призналась, что никакие отношения не могут укрыться от недопониманий в семейной жизни.
По словам Бородиной, она и Курбан ругаются, как и все, ведь они живые люди. Ранее они могли поссориться и не разговаривать на протяжении двух недель, а сейчас – стараются уладить разногласия до вечера.
К слову, когда возлюбленные ложатся спать, то обязательно мирятся. Поклонники уверены, что Ксения Бородина ни за что не захочет когда-либо искать себе другого супруга.