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Фанаты Дарьи Пынзарь не узнают ее из-за многочисленных уколов красоты

Поклонники бывшей участницы одиозного телепроекта «Дом-2» устроили скандал в микроблоге Дарьи Пынзарь.

Фанаты Дарьи Пынзарь не узнают ее из-за многочисленных уколов красоты

Пользователи Сети заявили, что девушка стала совсем на себя не похожа. Многие фолловеры Дарьи Пынзарь стали все чаще отмечать, что внешность теледивы меняется.

Молодая мама продолжает совершенствовать свое лицо, и с каждым уколом красоты, перестает быть похожа на себя, уверены подписчики. Они заявили, что Дарья теперь выглядит «пластилиновой» и «перекроенной».

Кроме этого, некоторые обратили внимание на торчащую грудь и посоветовали Даше начать носить лифчик.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:33
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