Фанаты Дарьи Пынзарь не узнают ее из-за многочисленных уколов красоты

Пользователи Сети заявили, что девушка стала совсем на себя не похожа. Многие фолловеры Дарьи Пынзарь стали все чаще отмечать, что внешность теледивы меняется.Молодая мама продолжает совершенствовать свое лицо, и с каждым уколом красоты, перестает быть похожа на себя, уверены подписчики. Они заявили, что Дарья теперь выглядит «пластилиновой» и «перекроенной».Кроме этого, некоторые обратили внимание на торчащую грудь и посоветовали Даше начать носить лифчик.