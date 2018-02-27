Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина предпочитает «спартанский» образ жизни

В своем микроблоге девушка опубликовала новые снимки. На одном из фото Ксюша изображена в тренажерном зале, держа гантели в руках. Как сообщила теледива, она желает прокачать дельтовидные мышцы и бицепсы. На другом снимке ведущая продемонстрировала, чем обычно питается по утрам.В кадре поклонники смогли увидеть пять овареных куриных яиц и брокколи. В стремлении достичь красивой фигуры Бородина не страшится столь сурового образа жизни.Пользователи Сети рекомендуют Ксении сменить режим, иначе в противном случае она заработает переутомление. По словам некоторых поклонников, Бородина итак выглядит шикарно и ей не стоит истощать себя физическими упражнениями или же изнурять организм низкокалорийными диетами.