Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина предпочитает «спартанский» образ жизни
Знаменитая телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина после того, как уже дважды стала мамой, предпочитает вести «спартанский» образ жизни. Звезда телестройки реже посещает спортивный зал, однако жестко ограничивает себя в питании.
В своем микроблоге девушка опубликовала новые снимки. На одном из фото Ксюша изображена в тренажерном зале, держа гантели в руках. Как сообщила теледива, она желает прокачать дельтовидные мышцы и бицепсы. На другом снимке ведущая продемонстрировала, чем обычно питается по утрам.
В кадре поклонники смогли увидеть пять овареных куриных яиц и брокколи. В стремлении достичь красивой фигуры Бородина не страшится столь сурового образа жизни.
Пользователи Сети рекомендуют Ксении сменить режим, иначе в противном случае она заработает переутомление. По словам некоторых поклонников, Бородина итак выглядит шикарно и ей не стоит истощать себя физическими упражнениями или же изнурять организм низкокалорийными диетами.
В своем микроблоге девушка опубликовала новые снимки. На одном из фото Ксюша изображена в тренажерном зале, держа гантели в руках. Как сообщила теледива, она желает прокачать дельтовидные мышцы и бицепсы. На другом снимке ведущая продемонстрировала, чем обычно питается по утрам.
В кадре поклонники смогли увидеть пять овареных куриных яиц и брокколи. В стремлении достичь красивой фигуры Бородина не страшится столь сурового образа жизни.
Пользователи Сети рекомендуют Ксении сменить режим, иначе в противном случае она заработает переутомление. По словам некоторых поклонников, Бородина итак выглядит шикарно и ей не стоит истощать себя физическими упражнениями или же изнурять организм низкокалорийными диетами.