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Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина предпочитает «спартанский» образ жизни

Знаменитая телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина после того, как уже дважды стала мамой, предпочитает вести «спартанский» образ жизни. Звезда телестройки реже посещает спортивный зал, однако жестко ограничивает себя в питании.

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина предпочитает «спартанский» образ жизни

В своем микроблоге девушка опубликовала новые снимки. На одном из фото Ксюша изображена в тренажерном зале, держа гантели в руках. Как сообщила теледива, она желает прокачать дельтовидные мышцы и бицепсы. На другом снимке ведущая продемонстрировала, чем обычно питается по утрам.

В кадре поклонники смогли увидеть пять овареных куриных яиц и брокколи. В стремлении достичь красивой фигуры Бородина не страшится столь сурового образа жизни.

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина предпочитает «спартанский» образ жизни

Пользователи Сети рекомендуют Ксении сменить режим, иначе в противном случае она заработает переутомление. По словам некоторых поклонников, Бородина итак выглядит шикарно и ей не стоит истощать себя физическими упражнениями или же изнурять организм низкокалорийными диетами.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:08
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