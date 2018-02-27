АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Содом и Гоморра стали жертвами испытания ядерного оружия внеземных богов
EUR 68.92 USD 55.92
Курс валют на 27.02.2018

Валерия Фрост бросила Захара Саленко, считая его лентяем

Экс-участники реалити-шоу «Дом-2» Захар Саленко и Валерия Фрост поставили точку в своих отношениях. Девушка обвинила избранника в нежелании работать и зарабатывать деньги.

Зрители молодежного телепроекта пришли к единому решению, что возлюбленные никогда не испытывали чувства друг к другу.
Валерия возмущена, что ее избранник, с которым она вместе покинула периметр, за пределами телестройки оказался не серьезным мужчиной. А точнее мужчиной без гроша в кармане.

Валерия Фрост бросила Захара Саленко, считая его лентяем

«Я устала его подталкивать к чему-то. Ну как можно не шевелиться, когда у тебя три копейки в кармане? Надо стремиться к чему-то! А когда я ему это говорила, начинались скандалы и истерики», - призналась девушка.

Также она добавила, что все финансовые вопросы целиком и полностью лежат только на ней, в то время как Захар спит до обеда.

Лера рассказала, что сама пыталась найти любимому работу при помощи своих знакомых, но ничего не складывалось. В конечном итоге чувства потерпели полный крах.

«Он говорит журналистам, что мы повздорили, но нет! Я с ним рассталась, охладела и как будто скинула камень с души. Он был моим якорем, потому что я четыре месяца надеялась и хотела, чтобы все было хорошо», - заявила Лера Фрост.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:21
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бабушке Ольге Бузовой не нравится развращенная
Пользователи сетей обсуждают страстный поцелуй
ГАЗ представил свой новый современный
Благодаря новому другу, Борисова получила полтора
Житель Кузбасса запечатлел на видео пролетающий
Алена Савкина намерена мстить Илье Яббарову за
Специалисты сравнили смартфоны Ulefone Power 3 и
Данила Козловский попросил поклонников поддержать
1 марта стартуют продажи LADA Granta City
Регину Тодоренко развеселили слухи о
На официальных рендерах появился смартфон
Анна Седокова восхитила мини-платьем с глубоким
Ericsson работает над запуском сетей 5G в
Мария Куликова рассказала, что не видит смысла
Дима Билан восстановил силы и зарядился энергией
Безрамочный смартфон Blackberry Chost появился в
Джуджаро придумал пятиметровый современный седан
Дмитрий Дюжев поделился, что в свое время его
Ученые: Из морских водорослей можно изготавливать
В сети появились шпионские снимки прототипа Acura
Яна Рудковская поделилась видеороликом, на
Совместная диета супругов закончилась разводом
Таксист из Омска просит мстительных пассажиров
В Петербурге стартовали продажи американского
Ученые: Старение человеческих мышц связано с
Алексей Чадов и Агния Дитковските ради своего
Citroen в Россию привезет компактный кроссовер C3
Ольга Рапунцель записалась на специальные курсы
Кроссовер Lexus UX по мощности уступит версии NX
План Армена Джигарханяна наказать Виталину
Просмотреть все новости