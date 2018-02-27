Валерия Фрост бросила Захара Саленко, считая его лентяем

«Я устала его подталкивать к чему-то. Ну как можно не шевелиться, когда у тебя три копейки в кармане? Надо стремиться к чему-то! А когда я ему это говорила, начинались скандалы и истерики», - призналась девушка.

«Он говорит журналистам, что мы повздорили, но нет! Я с ним рассталась, охладела и как будто скинула камень с души. Он был моим якорем, потому что я четыре месяца надеялась и хотела, чтобы все было хорошо», - заявила Лера Фрост.

Зрители молодежного телепроекта пришли к единому решению, что возлюбленные никогда не испытывали чувства друг к другу.Валерия возмущена, что ее избранник, с которым она вместе покинула периметр, за пределами телестройки оказался не серьезным мужчиной. А точнее мужчиной без гроша в кармане.Также она добавила, что все финансовые вопросы целиком и полностью лежат только на ней, в то время как Захар спит до обеда.Лера рассказала, что сама пыталась найти любимому работу при помощи своих знакомых, но ничего не складывалось. В конечном итоге чувства потерпели полный крах.