Екатеринбурженка поставила рекорд по самому краткосрочному пребыванию на «Доме-2»

23 февраля Ольга пришла на Поляну для поиска своего будущего избранника, однако, к сожалению, она не впечатлила остальных участников.Во время знакомства с коллективом ведущая Ольга Бузова предложила девушке, чтобы та рассказала о себе. На что новенькая кратко ответила: «А что рассказывать?». К слову, этого ответа было предостаточно для ее изгнания из проекта.Во время голосования почти все участники проголосовали против нее. Девушка смогла поучаствовать в составе домовцев буквально 20 минут.Как отмечают многие, по всей видимости, для участия в «Доме-2» нужны более разговорчивые и шустрые молодые люди, которыми бы заинтересовались поклонники, а рейтинг набирал рост.