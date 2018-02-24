Екатеринбурженка поставила рекорд по самому краткосрочному пребыванию на «Доме-2»
Накануне на телепроект «Дом-2» прибыла новенькая девушка Ольга, которой довелось провести в стане участников всего лишь 20 минут, и этим она побила «рекорд» самого краткосрочного участия в реалити-шоу.
23 февраля Ольга пришла на Поляну для поиска своего будущего избранника, однако, к сожалению, она не впечатлила остальных участников.
Во время знакомства с коллективом ведущая Ольга Бузова предложила девушке, чтобы та рассказала о себе. На что новенькая кратко ответила: «А что рассказывать?». К слову, этого ответа было предостаточно для ее изгнания из проекта.
Во время голосования почти все участники проголосовали против нее. Девушка смогла поучаствовать в составе домовцев буквально 20 минут.
Как отмечают многие, по всей видимости, для участия в «Доме-2» нужны более разговорчивые и шустрые молодые люди, которыми бы заинтересовались поклонники, а рейтинг набирал рост.
23 февраля Ольга пришла на Поляну для поиска своего будущего избранника, однако, к сожалению, она не впечатлила остальных участников.
Во время знакомства с коллективом ведущая Ольга Бузова предложила девушке, чтобы та рассказала о себе. На что новенькая кратко ответила: «А что рассказывать?». К слову, этого ответа было предостаточно для ее изгнания из проекта.
Во время голосования почти все участники проголосовали против нее. Девушка смогла поучаствовать в составе домовцев буквально 20 минут.
Как отмечают многие, по всей видимости, для участия в «Доме-2» нужны более разговорчивые и шустрые молодые люди, которыми бы заинтересовались поклонники, а рейтинг набирал рост.