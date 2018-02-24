Появились слухи, что Степан и Евгения Меньщиковы помирились

Степан и Евгения разошлись уже во второй раз. В минувшем году появились слухи, что Евгения изменяла Меньщикову и родила сына от другого мужчины. Однако парочка и до этого уже разорвала отношения, но после новостей о неверности развод казался неизбежным.Вопреки всему, Степан и Евгения так и не узаконили расторжение брака. Они не проживают совместно, однако довольно много времени проводят вместе. Как заверили сами супруги, они делают это исключительно ради детей. Вот только множество фанатов полагает, что молодые люди все-таки снова сошлись.