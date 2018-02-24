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Появились слухи, что Степан и Евгения Меньщиковы помирились

Семейная пара Меньщиковых любит поинтриговать поклонников скандального реалити-шоу «Дом-2», и устроить представление на радость общественности.

Степан и Евгения разошлись уже во второй раз. В минувшем году появились слухи, что Евгения изменяла Меньщикову и родила сына от другого мужчины. Однако парочка и до этого уже разорвала отношения, но после новостей о неверности развод казался неизбежным.

Появились слухи, что Степан и Евгения Меньщиковы помирились

Вопреки всему, Степан и Евгения так и не узаконили расторжение брака. Они не проживают совместно, однако довольно много времени проводят вместе. Как заверили сами супруги, они делают это исключительно ради детей. Вот только множество фанатов полагает, что молодые люди все-таки снова сошлись.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:07
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