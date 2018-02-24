Пользователи Сети уверены, что Даша и Сергей Пынзарь купили недвижимость в Турции
Как недавно стало известно, экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь вместе с семьей улетела в Турцию и на данный момент находится на отдыхе в курортном городке Аланья. Однако ее поклонники уверены, что супружеская пара решили прикупить недвижимость в этом месте.
Даша сообщила в предыдущей публикации, что впервые в Турции они остановятся не в отеле, а в апартаментах, из окон которых открывается замечательный вид с одной стороны на море, а другой - на горы, покрытые сосновым лесом. В своих «сторис» девушка показала, в каких апартаментах семья поселилась.
Также, знаменитой экс-участнице телестройки очень понравился этот небольшой город, население которого в межсезонье составляет около 100 тысяч человек. Дарья подчеркнула, что в это время в Аланье пребывает много гольфистов.
К слову, следующий пост знаменитости убедил многих поклонников, что семья Пынзарь прилетела в Турцию совсем не отдыхать, а прикупить недвижимость.
Этот комментарий и стал для многих фолловеров поводом предположить, что Дарья и Сергей приобрели недвижимость в Турции.
Даша сообщила в предыдущей публикации, что впервые в Турции они остановятся не в отеле, а в апартаментах, из окон которых открывается замечательный вид с одной стороны на море, а другой - на горы, покрытые сосновым лесом. В своих «сторис» девушка показала, в каких апартаментах семья поселилась.
Также, знаменитой экс-участнице телестройки очень понравился этот небольшой город, население которого в межсезонье составляет около 100 тысяч человек. Дарья подчеркнула, что в это время в Аланье пребывает много гольфистов.
К слову, следующий пост знаменитости убедил многих поклонников, что семья Пынзарь прилетела в Турцию совсем не отдыхать, а прикупить недвижимость.
«Девчонки из @realturkeyalanya очень эффектные и ещё они профессионалы в подборе недвижимости по низким ценам в Турции..., а какая тут красота круглый год, завтра вам покажу», - рассказала теледива в описании к фото из ресторана, где супружеская пара вместе с риэлтором либо отмечали покупку недвижимости, либо свой приезд.
Этот комментарий и стал для многих фолловеров поводом предположить, что Дарья и Сергей приобрели недвижимость в Турции.