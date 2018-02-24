АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Летающий монах Иосиф Купертинский шокировал при жизни служителей церкви и стал покровителем астронавтов
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

В Сети появились слухи о помолвке Ольги Бузовой и Тимура Батрутдинова

Стоит отметить, что личная жизнь теледивы является чересчур насыщенной темой для поклонников скандальной телестройки и ежедневно поднимается для обсуждений на всех околодомовских ресурсах.

В Сети появились слухи о помолвке Ольги Бузовой и Тимура Батрутдинова

Однако куда больший интерес вызвала недавно опубликованная фотография знаменитости с шикарным кольцом с бриллиантом. Несмотря на то, что от дальнейших комментариев по поводу происхождения дорогостоящего украшения Бузова воздержалась, ее поклонники тут же выдвинули свою версию появления кольца.

По мнению большинства фолловеров, такой подарок достался Ольге от Тимура Батрутдинова, причем, это может говорить о том, что молодые люди теперь помолвлены, однако пока предпочли не разглашать информацию.

В Сети появились слухи о помолвке Ольги Бузовой и Тимура Батрутдинова

К слову, находятся и те, кто совершенно не верит в предложение Тимуром руки и сердца. По мнению последних, это кольцо Ольга, скорее всего, прикупила себе сама. Ведь гонорары певицы, чей гастрольный график расписан на месяцы вперед, растут с каждым днем, а значит, кольцо с крупным бриллиантом Бузовой вполне по карману.

«Красивое кольцо, но почему то не верится, что подарил кто-то ей, или сама как обычно себе купила, или рекламное», - рассуждают поклонники «Дома-2».
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты: Переход от курения к glo значительно
Дочь Элвиса Пресли нацелена отсудить 100 млн
Китайский Geely приобрел около 10% акций Daimler
Ученые: Цивилизация майя имела множество
Трамп признался, что прячет свою лысину под
Болид Ferrari SF71H получил расширенную колесную
Moon Express перенесла отправку модуля на Луну на
Ученые: С помощью ЭЭГ можно читать и
Пользователи Сети считают, что новый ухажер
Москва и Минск могут возобновить переговоры
Ученые: Магнитное поле Земли звенело при
Диджей Smash рассказал пользователям Сети, что
Новый японский препарат способен уничтожить любой
Audi A6 новой генерации показали на официальном
Ученые: Современная одежда наносит серьезный
Россия в 2017 году стала лидером по денежным
Джулия Робертс вместе со своим супругом села на
Бразилия допустила «Роснефть» к мартовским
Google принесла в смартфоны технологию
Норвежцы снова увидели появление НЛО в форме
Поклонники были озадачены новыми снимками Алексея
Эксперты рассказали, как выбрать коврик для
Николай Басков опубликовал в Instagram редкий
Подписчики заподозрили Екатерину Стриженову в
Ольга Серябкина рассказала поклонникам о начале
Зонд NASA Juno сделал впечатляющие редкие снимки
Таисия Повалий восхищает поклонников своей
Иосиф Пригожин порадовал поклонников
Пользователи решили, что Регина Тодоренко мечтает
Facebook заключила контракт с
Просмотреть все новости