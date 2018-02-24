В Сети появились слухи о помолвке Ольги Бузовой и Тимура Батрутдинова

«Красивое кольцо, но почему то не верится, что подарил кто-то ей, или сама как обычно себе купила, или рекламное», - рассуждают поклонники «Дома-2».

Стоит отметить, что личная жизнь теледивы является чересчур насыщенной темой для поклонников скандальной телестройки и ежедневно поднимается для обсуждений на всех околодомовских ресурсах.Однако куда больший интерес вызвала недавно опубликованная фотография знаменитости с шикарным кольцом с бриллиантом. Несмотря на то, что от дальнейших комментариев по поводу происхождения дорогостоящего украшения Бузова воздержалась, ее поклонники тут же выдвинули свою версию появления кольца.По мнению большинства фолловеров, такой подарок достался Ольге от Тимура Батрутдинова, причем, это может говорить о том, что молодые люди теперь помолвлены, однако пока предпочли не разглашать информацию.К слову, находятся и те, кто совершенно не верит в предложение Тимуром руки и сердца. По мнению последних, это кольцо Ольга, скорее всего, прикупила себе сама. Ведь гонорары певицы, чей гастрольный график расписан на месяцы вперед, растут с каждым днем, а значит, кольцо с крупным бриллиантом Бузовой вполне по карману.