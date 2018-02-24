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Новости и слухи «Дома-2»: Виктория Боня прокомментировала измену Дмитрия Тарасова; Ивана Дилова недовольна Сашей Гобозовым

Стали известны последние новости и слухи о жизни звезд реалити-шоу «Дом-2» на 24 февраля.

Новости и слухи «Дома-2»: Виктория Боня прокомментировала измену Дмитрия Тарасова; Ивана Дилова недовольна Сашей Гобозовым

Многочисленные фанаты телепроекта «Дом-2» все больше обсуждают предполагаемую измену экс-мужа Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова своей супруге Анастасии Костенко. Поклонники бывшей участницы проекта Виктории Бони также поинтересовались ее мнением по этому поводу. По словам теледивы, дальше все будет только хуже.

Вика считает, что Анастасии нужно смириться с тем, что у супруга такой любвеобильный характер. Поводом обсуждений стали, появившиеся в Сети фотографии Тарасова вместе с эффектной блондинкой, которой он подарил роскошный букет роз.

Боня выразила мнение, что измены для мужчин – нормальное явление. Однако, несмотря на то, что Тарасов изменил, его беременная избранница должна смириться, так как этого мужчину выбрала сама.

Новости и слухи «Дома-2»: Виктория Боня прокомментировала измену Дмитрия Тарасова; Ивана Дилова недовольна Сашей Гобозовым

Участница скандальной телестройки Ивана Дилова выразила свое недовольство заселением с Сашей Гобозовым в одну комнату, так как их отношения не только не улучшились, но и стали еще хуже. Александр в последнее время все чаще повышает на нее голос и даже начал оскорблять девушку. Ивана уже совсем в нем не уверена.

Дилова высказала в его адрес свои претензии, вот только Гобозов давит на нее, и у Иваны получается не совсем убедительно. Также она возмущена тем, что любой ее неправильный поступок сразу выносится на публичное обсуждение, а Саша начинает вести себя агрессивно.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:59
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