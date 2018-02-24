Ольга Бузова зазналась и игнорирует поклонников

В последнее время в поведении звезды телестройки стала все чаще проявляться звездая болезнь. Не так давно в Сети появился видеоролик, который сняла на свой телефон одна из фанаток Ольги Бузовой.Дело в том, что девушка прождала свою любимицу на морозе, а когда Ольга вышла из здания, то попросту проигнорировала поклонницу, закрыла лицо и под прикрытием пиар-директора отправилась к машине.Такое поведение вызвало в Сети шквал критики от поклонников знаменитой теледивы. Они считают, что Ольга очень сильно зазвездилась.