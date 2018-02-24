Ольга Бузова выбрала три лучших кавера на ее песню «Одна ночь»

В своем Instagram она выставила композиции трёх победителей, поблагодарив всех артистов за участие, а также подчеркнула, что невероятно гордится такими талантливыми фанатами.Первый ролик больше всего понравился интернет-пользователям. Они отметили, что девушка в нём исполняла песню очень проникновенно и даже намного лучше оригинала. Спустя 20 минут этот кавер на хит Ольги Бузовой «Одна Ночь» собрал свыше 100 тысяч лайков. К слову, девушке порекомендовали вплотную заняться творческой карьерой.Второй кавер показался поклонникам немного хуже. Композицию исполнили дуэтом, и пользователи Сети отметили, что женская партия абсолютно не старалась. Тем не менее, пару похвалили за попытку именно интересно отыграть песню, а не просто исполнить её.Наконец, третий ролик совершенно не впечатлил интернет-пользователей. Единственное, что пришлось подписчикам про душе – это атмосферность, созданная цветом в самом начале.