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Ольга Бузова выбрала три лучших кавера на ее песню «Одна ночь»

Известная певица Ольга Бузова подвела итоги на лучшую кавер-версию песни «Одна Ночь».

В своем Instagram она выставила композиции трёх победителей, поблагодарив всех артистов за участие, а также подчеркнула, что невероятно гордится такими талантливыми фанатами.

Ольга Бузова выбрала три лучших кавера на ее песню «Одна ночь»

Первый ролик больше всего понравился интернет-пользователям. Они отметили, что девушка в нём исполняла песню очень проникновенно и даже намного лучше оригинала. Спустя 20 минут этот кавер на хит Ольги Бузовой «Одна Ночь» собрал свыше 100 тысяч лайков. К слову, девушке порекомендовали вплотную заняться творческой карьерой.

Второй кавер показался поклонникам немного хуже. Композицию исполнили дуэтом, и пользователи Сети отметили, что женская партия абсолютно не старалась. Тем не менее, пару похвалили за попытку именно интересно отыграть песню, а не просто исполнить её.

Наконец, третий ролик совершенно не впечатлил интернет-пользователей. Единственное, что пришлось подписчикам про душе – это атмосферность, созданная цветом в самом начале.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:43
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