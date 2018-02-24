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Сестра Ольги Рапунцель заявила о расставании с Ильей Яббаровым

К огромной радости Ольги Рапунцель и огорчению ее сестры Алены, Илья Яббаров проявил все-таки свой истинный характер, после чего Алена сообщила о расставании.

Несмотря на стремительное развитие отношений, завязавшихся между Яббаровым и Савкиной и предостережений старшей сестры, не дано, видимо, Илье и Алене быть вместе. А виной всему слишком ветреная натура парня, который заводит отношения, меняя одну девушку на другую.

Сестра Ольги Рапунцель заявила о расставании с Ильей Яббаровым

Не успела Ольга Жарикова вернуться на московскую съемочную площадку, как Яббаров тут же начал в открытую с ней флиртовать. Теперь Алена Савкина поняла все предостережения своей старшей сестры, которые до сей поры не воспринимала всерьез.

Девушка не стала церемониться и переубеждать своего избранника и указала тому на дверь, решив поставить точку в их романе. Илья попытался переубедить возлюбленную, однако ее трясло от обиды. Савкина не захотела выслушивать его объяснения, а просто потребовала оставить ее в покое.

Помирятся ребята или нет – зрители смогут узнать в дальнейших эфирах «Дома-2».
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:46
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