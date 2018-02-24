Сестра Ольги Рапунцель заявила о расставании с Ильей Яббаровым
К огромной радости Ольги Рапунцель и огорчению ее сестры Алены, Илья Яббаров проявил все-таки свой истинный характер, после чего Алена сообщила о расставании.
Несмотря на стремительное развитие отношений, завязавшихся между Яббаровым и Савкиной и предостережений старшей сестры, не дано, видимо, Илье и Алене быть вместе. А виной всему слишком ветреная натура парня, который заводит отношения, меняя одну девушку на другую.
Не успела Ольга Жарикова вернуться на московскую съемочную площадку, как Яббаров тут же начал в открытую с ней флиртовать. Теперь Алена Савкина поняла все предостережения своей старшей сестры, которые до сей поры не воспринимала всерьез.
Девушка не стала церемониться и переубеждать своего избранника и указала тому на дверь, решив поставить точку в их романе. Илья попытался переубедить возлюбленную, однако ее трясло от обиды. Савкина не захотела выслушивать его объяснения, а просто потребовала оставить ее в покое.
Помирятся ребята или нет – зрители смогут узнать в дальнейших эфирах «Дома-2».
Несмотря на стремительное развитие отношений, завязавшихся между Яббаровым и Савкиной и предостережений старшей сестры, не дано, видимо, Илье и Алене быть вместе. А виной всему слишком ветреная натура парня, который заводит отношения, меняя одну девушку на другую.
Не успела Ольга Жарикова вернуться на московскую съемочную площадку, как Яббаров тут же начал в открытую с ней флиртовать. Теперь Алена Савкина поняла все предостережения своей старшей сестры, которые до сей поры не воспринимала всерьез.
Девушка не стала церемониться и переубеждать своего избранника и указала тому на дверь, решив поставить точку в их романе. Илья попытался переубедить возлюбленную, однако ее трясло от обиды. Савкина не захотела выслушивать его объяснения, а просто потребовала оставить ее в покое.
Помирятся ребята или нет – зрители смогут узнать в дальнейших эфирах «Дома-2».