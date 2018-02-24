АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Летающий монах Иосиф Купертинский шокировал при жизни служителей церкви и стал покровителем астронавтов
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

На проекте «Дом-2 дерущихся участников начнут отправлять на исправительные работы

За последнее время на проекте «Дом-2» между участниками участилось количество драк.

Некоторые домовцы, зная о своей безнаказанности, позволяют себе слишком агрессивное поведение, что в конечном итоге приводит к побоям различной степени тяжести, а организаторы потом пытаются это тщательно скрыть.

На проекте «Дом-2 дерущихся участников начнут отправлять на исправительные работы

Они прекрасно осознают, что в периметре без конфликтов обойтись невозможно, так как от них напрямую зависят рейтинги проекта, однако орги согласны с с тем, что в случае серьезных потасовок, виновников следует наказывать. В связи с этим, немного подумав, было решено ввести на проекте новые правила.

Отныне замеченных в драках участников на 3 дня будут отправлять на исправительные работы. В случае повтора инцидента срок наказания вырастет до недели, а на третий раз участника попросту оправят домой.

Таким образом, считают телезрители, теперь особо «активным» обитателям «Дома-2» официально развязали руки, так как перед уходом за ворота они могут дважды получить предупреждение, а затем остаться в периметре.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:46
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты: Переход от курения к glo значительно
Дочь Элвиса Пресли нацелена отсудить 100 млн
Китайский Geely приобрел около 10% акций Daimler
Ученые: Цивилизация майя имела множество
Трамп признался, что прячет свою лысину под
Болид Ferrari SF71H получил расширенную колесную
Moon Express перенесла отправку модуля на Луну на
Ученые: С помощью ЭЭГ можно читать и
Пользователи Сети считают, что новый ухажер
Москва и Минск могут возобновить переговоры
Ученые: Магнитное поле Земли звенело при
Диджей Smash рассказал пользователям Сети, что
Новый японский препарат способен уничтожить любой
Audi A6 новой генерации показали на официальном
Ученые: Современная одежда наносит серьезный
Россия в 2017 году стала лидером по денежным
Джулия Робертс вместе со своим супругом села на
Бразилия допустила «Роснефть» к мартовским
Google принесла в смартфоны технологию
Норвежцы снова увидели появление НЛО в форме
Поклонники были озадачены новыми снимками Алексея
Эксперты рассказали, как выбрать коврик для
Николай Басков опубликовал в Instagram редкий
Подписчики заподозрили Екатерину Стриженову в
Ольга Серябкина рассказала поклонникам о начале
Зонд NASA Juno сделал впечатляющие редкие снимки
Таисия Повалий восхищает поклонников своей
Иосиф Пригожин порадовал поклонников
Пользователи решили, что Регина Тодоренко мечтает
Facebook заключила контракт с
Просмотреть все новости