На проекте «Дом-2 дерущихся участников начнут отправлять на исправительные работы

Некоторые домовцы, зная о своей безнаказанности, позволяют себе слишком агрессивное поведение, что в конечном итоге приводит к побоям различной степени тяжести, а организаторы потом пытаются это тщательно скрыть.Они прекрасно осознают, что в периметре без конфликтов обойтись невозможно, так как от них напрямую зависят рейтинги проекта, однако орги согласны с с тем, что в случае серьезных потасовок, виновников следует наказывать. В связи с этим, немного подумав, было решено ввести на проекте новые правила.Отныне замеченных в драках участников на 3 дня будут отправлять на исправительные работы. В случае повтора инцидента срок наказания вырастет до недели, а на третий раз участника попросту оправят домой.Таким образом, считают телезрители, теперь особо «активным» обитателям «Дома-2» официально развязали руки, так как перед уходом за ворота они могут дважды получить предупреждение, а затем остаться в периметре.