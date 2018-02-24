Александр Гобозов считает, что его возлюбленная остановилась в развитии в подростковом возрасте

«Беги не только от Гобозова, а вообще из «Дома», пока тебя не выгнали! Или совсем дела так плохи в жизни, что больше некуда податься?!», «Ты пустая, кричащая кукла!» - отметили пользователи Сети.

Девушка опубликовала в соцсети «ВКонтакте» эмоциональное обращение, в котором попыталась объяснить поклонникам, почему не складываются её отношения с Александром Гобозовым. Как оказалось, мужчина постоянно её ругает, провоцирует на скандалы и обвиняет в том, что «она остановилась в развитии на подростковом уровне».Стоит отметить, что сам текст участница телестройки написала со множеством ошибок, а также она забыла расставить хотя бы парочку запятых. В своем посте, больше похожем на поток эмоций, нет ни одного предложения правильно написанного.Фолловеры не стали сочувствовать Диловой и посмеялись над ней. По всей видимости, девушка совсем не вызывает у зрителей проекта симпатий.