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Александр Гобозов считает, что его возлюбленная остановилась в развитии в подростковом возрасте

Участница реалити-шоу «Дом-2» Ивана Дилова разместила в социальной сети эмоциональный пост. Её избранник считает, что она остановилась в развитии на уровне пятнадцатилетнего подростка.

Александр Гобозов считает, что его возлюбленная остановилась в развитии в подростковом возрасте

Девушка опубликовала в соцсети «ВКонтакте» эмоциональное обращение, в котором попыталась объяснить поклонникам, почему не складываются её отношения с Александром Гобозовым. Как оказалось, мужчина постоянно её ругает, провоцирует на скандалы и обвиняет в том, что «она остановилась в развитии на подростковом уровне».

Стоит отметить, что сам текст участница телестройки написала со множеством ошибок, а также она забыла расставить хотя бы парочку запятых. В своем посте, больше похожем на поток эмоций, нет ни одного предложения правильно написанного.

Фолловеры не стали сочувствовать Диловой и посмеялись над ней. По всей видимости, девушка совсем не вызывает у зрителей проекта симпатий.

«Беги не только от Гобозова, а вообще из «Дома», пока тебя не выгнали! Или совсем дела так плохи в жизни, что больше некуда податься?!», «Ты пустая, кричащая кукла!» - отметили пользователи Сети.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:14
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