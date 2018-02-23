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Хейтеры считают, что движения Ольги Бузовой во время концерта были похожи на конвульсии

На данный момент знаменитая телеведущая «Дома-2», а также исполнительница Ольга Бузова ведет активную концертную деятельность.

Во время одного из последних выступлений у звезды телестройки начались жуткие конвульсии. Как оказалось, сама Ольга Бузова так завеласб из-за энергетики в зале, что попросту потеряла над собой контроль и поддалась эмоциям.

Хейтеры считают, что движения Ольги Бузовой во время концерта были похожи на конвульсии

Стоит отметить, что ее движения начали походить на дикие конвульсии, а потом певица и вовсе начала прыгать по всей сцене. Некоторые поклонники в шутку предположили, что в этот момент в Бузову вселились бесы и нужно срочно вызвать экзорциста, чтобы прогнать их из нее.

dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Вчера, 19:48
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