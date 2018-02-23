Хейтеры считают, что движения Ольги Бузовой во время концерта были похожи на конвульсии
На данный момент знаменитая телеведущая «Дома-2», а также исполнительница Ольга Бузова ведет активную концертную деятельность.
Во время одного из последних выступлений у звезды телестройки начались жуткие конвульсии. Как оказалось, сама Ольга Бузова так завеласб из-за энергетики в зале, что попросту потеряла над собой контроль и поддалась эмоциям.
Стоит отметить, что ее движения начали походить на дикие конвульсии, а потом певица и вовсе начала прыгать по всей сцене. Некоторые поклонники в шутку предположили, что в этот момент в Бузову вселились бесы и нужно срочно вызвать экзорциста, чтобы прогнать их из нее.
Во время одного из последних выступлений у звезды телестройки начались жуткие конвульсии. Как оказалось, сама Ольга Бузова так завеласб из-за энергетики в зале, что попросту потеряла над собой контроль и поддалась эмоциям.
Стоит отметить, что ее движения начали походить на дикие конвульсии, а потом певица и вовсе начала прыгать по всей сцене. Некоторые поклонники в шутку предположили, что в этот момент в Бузову вселились бесы и нужно срочно вызвать экзорциста, чтобы прогнать их из нее.