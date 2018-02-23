Появились слухи, что пара Саши Гобозова и Иваны Диловой распалась
Поклонники реалити-щлу «Дом-2» уже не первый день «перемывают» кости отношениям Саши Гобозова и Иваны Диловой, которые абсолютно друг другу не подходят.
Ребята настолько разные, что большинство зрителей вообще не понимают, как они до сих пор были вместе. Рано или поздно этот союз должен был развалиться, что и случилось буквально на днях. По предварительной информации пара Александра и Иваны распалась.
Мужчина неоднократно сообщал о том, что испытывает страдания в этих отношениях и попросту не хочет напрягать свою возлюбленную, поэтому и пришлось поставить точку.
Однако по слухам, именно девушка проснулась после долгого забвения и решила порвать с Сашей. Ивана молода и красива, а Гобозов стал для неё замечательным стартом на телепроекте, ведь отныне она имеет популярность и достойных парней.
Ребята настолько разные, что большинство зрителей вообще не понимают, как они до сих пор были вместе. Рано или поздно этот союз должен был развалиться, что и случилось буквально на днях. По предварительной информации пара Александра и Иваны распалась.
Мужчина неоднократно сообщал о том, что испытывает страдания в этих отношениях и попросту не хочет напрягать свою возлюбленную, поэтому и пришлось поставить точку.
Однако по слухам, именно девушка проснулась после долгого забвения и решила порвать с Сашей. Ивана молода и красива, а Гобозов стал для неё замечательным стартом на телепроекте, ведь отныне она имеет популярность и достойных парней.
«Не знаю насколько это еще затянется, куда это все приведёт… Сейчас какая-то муть мутная. И не понятно почему. Я знаю, чего я хочу, к чему я хочу придти, и тут совершенно дело не в каком-то волшебстве, у меня нет маниакальных пунктов в голове. Просто я себя чувствую ненужным. Когда человек нужен, это проявляется в заботе, во взгляде, прикосновениях..», - откровенно высказался Александр.