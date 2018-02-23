Появились слухи, что пара Саши Гобозова и Иваны Диловой распалась

«Не знаю насколько это еще затянется, куда это все приведёт… Сейчас какая-то муть мутная. И не понятно почему. Я знаю, чего я хочу, к чему я хочу придти, и тут совершенно дело не в каком-то волшебстве, у меня нет маниакальных пунктов в голове. Просто я себя чувствую ненужным. Когда человек нужен, это проявляется в заботе, во взгляде, прикосновениях..», - откровенно высказался Александр.

Ребята настолько разные, что большинство зрителей вообще не понимают, как они до сих пор были вместе. Рано или поздно этот союз должен был развалиться, что и случилось буквально на днях. По предварительной информации пара Александра и Иваны распалась.Мужчина неоднократно сообщал о том, что испытывает страдания в этих отношениях и попросту не хочет напрягать свою возлюбленную, поэтому и пришлось поставить точку.Однако по слухам, именно девушка проснулась после долгого забвения и решила порвать с Сашей. Ивана молода и красива, а Гобозов стал для неё замечательным стартом на телепроекте, ведь отныне она имеет популярность и достойных парней.