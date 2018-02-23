Саймон Марданшин возвращается в Москву

«Быть может, Лена сделает эскиз этого островка, и на моем теле появится новое тату. В память о том, что когда-то на рубеже 2017 и 2018 годов на Сейшельских островах у меня прошла маленькая жизнь…», — рассказал Саймон в соцсетях.

«Это была не любовь… и я только рада что все произошло именно так», - призналась Марго.

Помимо того, череда громких скандальных событий, тесно связанных с его именем или его вторыми половинками, серьезно подпортили и без того расшатанную эмоциональную среду Саймона.Чтобы хоть как-то реабилитироваться и прийти в себя, мужчина уходил на побережье океана и подолгу смотрел вдаль, где раскинулся другой остров Сейшел.Накануне стало известно, что Саймон возвращается в Москву. Стоит отметить, насколько сильно он ждал этой поездки на Родину. По словам участника, единственное о чем он жалеет, это то, что он не сплавал на одинокий островок, на который часто смотрел с берега океана.К слову, бывшая возлюбленная Саймона Маргарита Овсянникова считает, что их отношения были больными, а как только они уехали - сразу стало легче.