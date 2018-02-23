Зрители разглядели в новом образе Ольги Бузовой трансвестита и Анастасию Костенко

Фотографию Ольга разместила в своём микроблоге. В кадре телеведущая появилась перед поклонниками в платье золотого цвета с двумя глубокими вырезами – в зоне декольте и у ног.Девушка сделала шикарную причёску и не менее впечатляющий макияж. Однако, несмотря ни на что, поклонники разглядели на фото кого-то другого.Некоторые отметили, что Бузова больше походит на трансвестита, другие же увидели в ней образ Анастасии Костенко. Той самой, к которой у Бузовой сложилось не совсем приятное отношение.К слову, первые были недовольны самим нарядом. По их словам, на платье знаменитости слишком неподходящий вырез, нечёткий силуэт, а также слишком яркий макияж.Другие же охарактеризовали мейкап, как сходство между Ольгой и нынешней супругой Дмитрия Тарасова. Один стиль и даже одинаковая поза навели их на мысль, что так Бузова хочет показать бывшему супругу, что она не хуже его нынешней жены.