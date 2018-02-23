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Зрители разглядели в новом образе Ольги Бузовой трансвестита и Анастасию Костенко

Певица Ольга Бузова поделилась с поклонниками образом, который подобрала для визита на чей-то День рождения. Вот только подписчики теледивы не рассмотрели на снимке девушку.

Фотографию Ольга разместила в своём микроблоге. В кадре телеведущая появилась перед поклонниками в платье золотого цвета с двумя глубокими вырезами – в зоне декольте и у ног.

Девушка сделала шикарную причёску и не менее впечатляющий макияж. Однако, несмотря ни на что, поклонники разглядели на фото кого-то другого.

Зрители разглядели в новом образе Ольги Бузовой трансвестита и Анастасию Костенко

Некоторые отметили, что Бузова больше походит на трансвестита, другие же увидели в ней образ Анастасии Костенко. Той самой, к которой у Бузовой сложилось не совсем приятное отношение.

К слову, первые были недовольны самим нарядом. По их словам, на платье знаменитости слишком неподходящий вырез, нечёткий силуэт, а также слишком яркий макияж.

Другие же охарактеризовали мейкап, как сходство между Ольгой и нынешней супругой Дмитрия Тарасова. Один стиль и даже одинаковая поза навели их на мысль, что так Бузова хочет показать бывшему супругу, что она не хуже его нынешней жены.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:46
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