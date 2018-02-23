Модель Настя Рыбка поблагодарила Ольгу Бузову за участие в ее судьбе

Молодая девушка в своем микроблоге заявила, что ролик с ее признанием в любви Руслану Золотову является важнейшим доказательством вмешательства России в выборы президента США. Данное видео, по словам Насти, запрещено во многих странах, однако в его распространении ей поспособствовала телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова.Знаменитость телестройки год назад разместила клип в своем Instagram, в результате чего его просмотрели свыше миллиона человек.К слову, Рыбка раскритиковала и действия Марка Цукерберга. Она заявила, что в его руках ее признание-доказательство, а он препятствует свободе слова. Модель призвала американцев «разобраться» с Цукербергом. К тому же Настя обвинила все СМИ в необъективности и «продажности».