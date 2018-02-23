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Зрители «Дома-2» восхитились натуральной красотой бывшей участницы проекта Ирины Пинчук

Экс-участница скандальной телестройки «Дом-2» Ирина Пинчук запомнилась многим зрителям телепроекта, как жизнерадостная девушка, которая всегда и всем улыбается.

И хотя участница вела себя не лучшим образом, вскружив голову сразу двум мужчинам, поклонники все равно очень любили ее. На данный момент многие из них даже по-прежнему следят за жизнью девушки в соцсетях, а сама она счастлива из-за своей популярности и время от времени устраивает встречи с фанатами.

Зрители «Дома-2» восхитились натуральной красотой бывшей участницы проекта Ирины Пинчук

Напоминаем, что, находясь на Поляне телестройки Ирина познакомилась с футболистом Дмитрием, после чего вместе с ним покинула проект.

Сейчас ребята уже задумываются о свадьбе, однако девушка считает, что идти на столь серьезный шаг можно лишь при наличии собственного жилья. В связи с этим ребята пока копят на квартиру. В свою очередь Ирина участвует в разных фотосессиях и радует фанатов получившимися снимками.

«Тот самый момент, когда фотография не нуждается в обработке. Со вчерашним образом все фотографии, с любого ракурса получались красивыми. Вот бы всегда так», - призналась она в комментариях под очередным фото.

Стоит отметить, что поклонникам пришелся по душе образ девушки, а потому они с радостью похвалили ее похорошевшую натуральную внешность и идеальную фигуру, подчеркнув, что с ее данными она просто обязана идти работать на телевидение.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:37
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