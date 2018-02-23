Зрители «Дома-2» разделили участников на представителей высших и низших сортов

«Про двойные стандарты на «Доме-2» , я бы даже сказала, деление участников на два сорта - высший и низший. И орги сами решают, кому где быть. Взять Майю Донцову, её один раз ударила микрофоном Алиса- и Алису на выгон. Сэм ударил не один раз, и микрофоном тоже, Мэри, и его не выгнали. Майю жалеют и оберегают, к первому сорту отнесли, Алису и Марго не защищали, и выгнали - второй сорт», - рассуждает зрительница.

По мнению фанатов, на проекте нет справедливости. Об этом известно зрителям, на протяжении уже довольно длительного времени. И если одних за потасовки, в которых они попросту защищают себя, выставляют за ворота, то других за откровенное распускание рук еще и могут наградить.В связи с этим, зрители сочли, что на Поляне есть два класса участников - высший и низший. Попасть в высшее общество не так уж просто – их представителей намного меньше, чем тех, над кем можно издеваться и гнобить. На данный момент высшим сортом считаются Майя Донцова и Саймон Марданшин, полагают пользователи Сети.Все вспомнили, как Алиса Литинская стукнула микрофоном Майю Донцову, и сразу же отправилась за ворота. Саймон же неоднократно подымал руку на Мэри, но его не выгоняли. А история с Овсянниковой вообще кажется дикой. Парень ее и через плечо бросал, и на асфальт, и ему никто ничего не сказал.