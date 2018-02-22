Дмитрия Тарасова все-таки выпустили на поле в конце игры с французами

Поговаривают, что клуб больше не будет продлевать с ним контракт и Дмитрий уже подыскивает новую команду. Однако в ответной встрече с французской «Ниццей» бывший муж Ольги Бузовой всё-таки на поле появился.По всей видимости, Юрий Семин рискнул укрепить опорную зону «железнодорожников» бывшим супругом Ольги Бузовой. Полузащитник москвичей появился на поле под занавес матча.В общей сложности играть Дмитрию оставалось буквально 5-6 минут, видимо наставник «Локо» не решился доверить Тарасову больше игрового времени.Надо отметить, что «Локомотив» победил и во второй встрече - 1:0 и справедливо вышел в 1/8 финала еврокубка.