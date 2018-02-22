Дмитрия Тарасова все-таки выпустили на поле в конце игры с французами
В последнее время Дмитрий Тарасов не часто выходит на поле, чтобы помочь московскому «Локомотиву».
Поговаривают, что клуб больше не будет продлевать с ним контракт и Дмитрий уже подыскивает новую команду. Однако в ответной встрече с французской «Ниццей» бывший муж Ольги Бузовой всё-таки на поле появился.
По всей видимости, Юрий Семин рискнул укрепить опорную зону «железнодорожников» бывшим супругом Ольги Бузовой. Полузащитник москвичей появился на поле под занавес матча.
В общей сложности играть Дмитрию оставалось буквально 5-6 минут, видимо наставник «Локо» не решился доверить Тарасову больше игрового времени.
Надо отметить, что «Локомотив» победил и во второй встрече - 1:0 и справедливо вышел в 1/8 финала еврокубка.
Поговаривают, что клуб больше не будет продлевать с ним контракт и Дмитрий уже подыскивает новую команду. Однако в ответной встрече с французской «Ниццей» бывший муж Ольги Бузовой всё-таки на поле появился.
По всей видимости, Юрий Семин рискнул укрепить опорную зону «железнодорожников» бывшим супругом Ольги Бузовой. Полузащитник москвичей появился на поле под занавес матча.
В общей сложности играть Дмитрию оставалось буквально 5-6 минут, видимо наставник «Локо» не решился доверить Тарасову больше игрового времени.
Надо отметить, что «Локомотив» победил и во второй встрече - 1:0 и справедливо вышел в 1/8 финала еврокубка.