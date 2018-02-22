Курбана Омарова раскритиковали за пафосные подарки для дочери

Вот только последний подарок любящего отца для двухлетней дочки поверг в шок подписчиков супружеской пары. В своем микроблоге мужчина опубликовал видеоролик, на котором папа вручает Теоне подарок – серьги с бриллиантами.К слову, сам Курбан Омаров считает, что дочь в будущем оценит такой роскошный подарок, вот только подписчики пришли к единогласному решению, что это слишком пафосный и безвкусный презент для двухлетнего ребенка.