АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Слова и мысли могут сделать человека жалким червяком или счастливой личностью
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

Зрители считают, что Ольга Рапунцель ненавидит свою сестру

От поклонников телестройки не укрылось то, что длинноволосая знаменитость очень враждебно восприняла появление сестры на проекте. Как стало известно во время ссоры, Рапунцель до сих пор таит обиду на свою родственницу.

Зрители считают, что Ольга Рапунцель ненавидит свою сестру

Ольга не может простить, что на протяжении долгого времени обеспечивала сестру, а та несмотря ни на что оставалась любимицей у матери. К слову, многие зрители «Дома-2» решили, что Рапунцель стоит забыть все обиды и помириться с сестрой.

Ранее уже сообщалось, что сестры перестали общаться из-за того, что Алена начала строить отношения с Ильей Яббаровым, чем не на шутку разозлила Ольгу. Как сообщила сама Алена, Ольга злится от того, что после появления сестры на проекте она утратила свою былую популярность.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Вчера, 19:03
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новый робот от Boston Dynamics может
Ученые: Просмотр телевизора опасен для сосудов
Максим Фадеев сказал, что является многодетным
Системой Apple Pay пользуется 16% пользователей
СМИ сообщили про второй раунд предварительного
Екатерина Стриженова похвасталась результатами
Учёные: Студенты из общежитий не умеют
В небе Бразилии заметили таинственный объект
Ученые: Самки обезьян-носачей выбирают партнеров
Флагман Xiaomi Mi 7 могут наделить функцией
В Facebook появилась новая функция добавления
В Белоруссии не понимают причин запрета на ввоз
Ученые: Гравитационные аномалии помогают искать
В Caterpillar официально представили смартфон CAT
Компания Land Rover Explore представила
Netflix представила тизер ремейка «Затерянные в
Орбитальный модуль проекта ExoMars готов к
Украинская компания обвинила Россию в незаконной
Ученые раскрыли тайну "инопланетных" черепов
Украина изменит формат военной операции на
Льюис Хэмилтон освоил спортивный байк
Ольга Бузова выкроила свободный вечерок, чтобы
Ученый из России предлагает осуществить полет к
Китайские инженеры создали концепт гиперзвукового
Развитие подагры у Юлии Началовой могло
Татьяна Навка похвасталась спортивными
Livan презентовал 800-сильную версию Ford Mustang
Эвелина Бледанс поразила поклонников архивным
В Москве проведут демонтаж НИИ с установкой для
Анна Бузова решила самостоятельно отбелить себе
Просмотреть все новости