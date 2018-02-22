Зрители считают, что Ольга Рапунцель ненавидит свою сестру

От поклонников телестройки не укрылось то, что длинноволосая знаменитость очень враждебно восприняла появление сестры на проекте. Как стало известно во время ссоры, Рапунцель до сих пор таит обиду на свою родственницу.Ольга не может простить, что на протяжении долгого времени обеспечивала сестру, а та несмотря ни на что оставалась любимицей у матери. К слову, многие зрители «Дома-2» решили, что Рапунцель стоит забыть все обиды и помириться с сестрой.Ранее уже сообщалось, что сестры перестали общаться из-за того, что Алена начала строить отношения с Ильей Яббаровым, чем не на шутку разозлила Ольгу. Как сообщила сама Алена, Ольга злится от того, что после появления сестры на проекте она утратила свою былую популярность.