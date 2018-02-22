Ольга Бузова в очередной раз показала отсутствие музыкального таланта

Певица решила поделиться своей вариантом композиции Владимира Преснякова про стюардессу по имени Жанна, однако в роли главного действующего лица оказалась стюардесса по имени Ольга.По всей видимости, поклонники исполнительницы решат, что это своеобразная аранжировка, вот только, как считают многие, это лишь полное отсутствие музыкальных способностей.