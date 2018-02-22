Ольга Бузова в очередной раз показала отсутствие музыкального таланта
Время от времени Ольга Бузова все же исполняет свои хиты без фонограммы и каждый раз она вызывает лишь неприязнь от лица тех, кто, на самом деле умеет петь.
Певица решила поделиться своей вариантом композиции Владимира Преснякова про стюардессу по имени Жанна, однако в роли главного действующего лица оказалась стюардесса по имени Ольга.
По всей видимости, поклонники исполнительницы решат, что это своеобразная аранжировка, вот только, как считают многие, это лишь полное отсутствие музыкальных способностей.
Певица решила поделиться своей вариантом композиции Владимира Преснякова про стюардессу по имени Жанна, однако в роли главного действующего лица оказалась стюардесса по имени Ольга.
По всей видимости, поклонники исполнительницы решат, что это своеобразная аранжировка, вот только, как считают многие, это лишь полное отсутствие музыкальных способностей.