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Ксения Бородина решила подкорректировать ягодицы

Отчаявшись достичь необходимой формы и размера пятой точки на тренажерах, знаменитая телеведущая Ксения Бородина отправилась подправлять свои ягодицы в клинику.

Ксения Бородина решила подкорректировать ягодицы

Сделав дежурную фотографию в спортзале и продемонстрировав своим поклонникам, что наша героиня с головой в спорте, Бородина не смогла отказать себе в возможности обратиться к специалисту и подкорректировать попу более простым способом.

К слову, Ксения Борожина уже расхваливает новейший аппарат, который легко, быстро, безболезненно, а самое главное дешево уберет лишний вес с мягкого места.

Ксения Бородина решила подкорректировать ягодицы
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:42
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