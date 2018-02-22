Ксения Бородина решила подкорректировать ягодицы

Сделав дежурную фотографию в спортзале и продемонстрировав своим поклонникам, что наша героиня с головой в спорте, Бородина не смогла отказать себе в возможности обратиться к специалисту и подкорректировать попу более простым способом.К слову, Ксения Борожина уже расхваливает новейший аппарат, который легко, быстро, безболезненно, а самое главное дешево уберет лишний вес с мягкого места.