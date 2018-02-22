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Обнаженная и в короне Ольга Бузова снялась для обложки журнала

Знаменитая ведущая и певица Ольга Бузова продолжает эпатировать общественность всеми доступными способами.

На этот раз звезда проекта привлекла к себе внимание поклонников, а особенно мужского пола, своей пикантной фотосессией. Теледива снялась обнаженной для обложки глянцевого журнала. Интимные места Ольги закрывали лишь незначительные аксессуары, такие как корона, искусственный снег и гигантские стразы.

Обнаженная и в короне Ольга Бузова снялась для обложки журнала

После опубликованного фотосета Бузова доказала пользователям Сети, что грудь у девушки все-таки имеется, просто она, не делает на нее акцента. Кстати, Ольга сама ранее рассказывала, что сцена служит ей заменой сексу.

В интервью изданию «Дома-2» теледива сообщила, что окончательно простила бывшего возлюбленного. Вот только речь идет не о Дмитрии Тарасове, а о Романе Гриценко, участнике проекта, который активно оказывал ведущей знаки внимания.

Однако, как позже выяснилось, он общался и флиртовал и с другими девушками, а для Бузовой это просто недопустимо. Таких кавалеров, как он и бывший супруг звезды, девушка презрительно называет «wi-fi». Невзирая на это, Рому ведущая простила и даже решила помочь ему построить счастье на проекте.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:12
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