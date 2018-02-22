Либерж Кпадону высказалась в защиту Ксении Бородиной от хейтеров

Девушка посоветовала бывшей коллеге не обращать внимания на обреченных «тонуть в собственной грязи». По ее словам, на сегодняшний день любая эскортница видит в женщинах себе подобных, не понимая, насколько ее жизненные ценности отличаются от ценностей тех, кто умеет по-настоящему ценить семью, детей и собственную честь.Либерж также выразила массу комплиментов телеведущей, отметив, что Ксюша настоящая красотка, а ее дочки просто великолепны. Мулатка пожелала семейству Бородиной любви и счастья.К слову, вернувшись к хейтерам, Либи отметила, что все дело не в характере злопыхателей, а в их детстве и окружении человека будучи ребенком. Как говорится, что выросло, то выросло.