Александр Гобозов пригрозил конкурентам больницей

«Я Ивану не ревновал к новенькому Кириллу. Тут дело вообще не в ревности! Если вспомнить, когда мальчики приходили к Алиане, они обычно уезжали в больницу. Суть в том, что я так долго на проекте, я не разграничиваю обычную жизнь и проект», - заявил разгоряченный мужчина.

Старичок телепроекта пригрозил своим потенциальным конкурентам, подчеркнув, что многие из них оказываются на больничной койке. 35-летний участник «Дома-2» заявил о своей решимости завоевать сердце капризной болгарки. К тому же, церемонится с теми, кто попытается оказаться рядом с ней, мужчина не будет.Не так давно на проект пожаловал Кирилл Воробьев, который с ходу выразил симпатию к Иване. Его не смутил тот факт, что девушка состоит в отношениях с Александром Гобозовым, хотя парочка так и не заселилась вместе.Саша тут же поспешил охладить пыл соперника на его любимую женщину.Бывший супруг Алианы Устиненко уверяет, что новенький участник надоел Иване буквально на следующий день. В связи с этим у Воробьева нет шансов оказать конкуренцию Саше Гобозову, убежден тот.