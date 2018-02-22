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Александр Гобозов пригрозил конкурентам больницей

Участник знаменитой телестройки Александр Гобозов вышел из себя, когда к его возлюбленной Иване Диловой пришел новенький молодой человек Кирилл Воробьев.

Старичок телепроекта пригрозил своим потенциальным конкурентам, подчеркнув, что многие из них оказываются на больничной койке. 35-летний участник «Дома-2» заявил о своей решимости завоевать сердце капризной болгарки. К тому же, церемонится с теми, кто попытается оказаться рядом с ней, мужчина не будет.

Александр Гобозов пригрозил конкурентам больницей

Не так давно на проект пожаловал Кирилл Воробьев, который с ходу выразил симпатию к Иване. Его не смутил тот факт, что девушка состоит в отношениях с Александром Гобозовым, хотя парочка так и не заселилась вместе.

Саша тут же поспешил охладить пыл соперника на его любимую женщину.

«Я Ивану не ревновал к новенькому Кириллу. Тут дело вообще не в ревности! Если вспомнить, когда мальчики приходили к Алиане, они обычно уезжали в больницу. Суть в том, что я так долго на проекте, я не разграничиваю обычную жизнь и проект», - заявил разгоряченный мужчина.

Бывший супруг Алианы Устиненко уверяет, что новенький участник надоел Иване буквально на следующий день. В связи с этим у Воробьева нет шансов оказать конкуренцию Саше Гобозову, убежден тот.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:32
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