Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко перед свадьбой ночевали отдельно

Таким образом, невеста осталась в загородном доме футболиста. Подготавливаться Анастасии помогали родственники, прибывшие на мероприятие из Сальска. Дмитрий же готовился к событию вместе с друзьями.В новом выпуске видеоблога Амирана Сардарова «Дневник хача» появились отрывки, снятые в день женитьбы Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова. Возлюбленные устроили торжество в одном из московских отелей. Друг футболиста запечатлел на камеру сборы жениха.Тарасов с друзьями доводили до совершенства свой внешний вид в гостиничном номере. Туда же приехал и парикмахер, который занимался стрижками молодых людей. Дмитрий выбрал элегантный и строгий костюм, а также рубашку и ботинки дизайнерской работы.После этого жених отправился выкупать свою невесту. Как оказалось, Анастасия ночь перед свадьбой провела в загородном доме полузащитника «Локомотива» вместе со своими родственниками. Модель эффектно вышла к жениху по шикарной лестнице, после чего пара слилась в поцелуе.Тарасов и Костенко настроены очень серьезно. Они не сомневаются, что их брак будет счастливым и долгим. Именно поэтому возлюбленные и приняли решение обвенчаться. К слову, некоторые посчитали, что спортсмен не может скрепить брак с возлюбленной перед богом, так как уже был женат. Однако Анастасия придерживается другой позиции.