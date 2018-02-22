Ольга Бузова собирается помочь Роману Гриценко построить отношения

«Знаю, что сейчас он близко общается с Марго. Мне нравится эта девушка, она живая, искренняя и эмоциональная», – поделилась Ольга Бузова.

Теледива даже готова всячески поспособствовать несостоявшемуся кавалеру, чтобы он встретил себе достойную половинку. Стоит отметить, что Ольга впервые прокомментировала отношения с молодым участником телепроекта Романом Гриценко. Она сообщила, что заранее знала, что у них не получится создать крепкой пары. По мнению Ольги, молодой человек еще слишком ветреный и до конца не осознает, чего хочет от жизни.Девушка также рассказала, что не понимала ранее, правильно ли то, что за ней ухаживает участник. Она отметила, что поведение Романа было трепетным и достойным, парень совершал красивые поступки и тем самым получил расположение Бузовой.Тем не менее, наставница телестройки также не может забыть тот факт, что Гриценко обманывал ее, флиртовал с другими девушками. Рома прошел проверку на детекторе лжи, после чего вся правда и раскрылась. Однако, по ее словам, никакого негатива к экс-ухажеру у нее не осталось. И она даже заприметила на проекте подходящую для Романа кандидатуру.