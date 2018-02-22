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Ольга Бузова собирается помочь Роману Гриценко построить отношения

Знаменитая телеведущая скандального проекта «Дом-2» рассказала, что больше не держит зла на бывшего ухажера.

Теледива даже готова всячески поспособствовать несостоявшемуся кавалеру, чтобы он встретил себе достойную половинку. Стоит отметить, что Ольга впервые прокомментировала отношения с молодым участником телепроекта Романом Гриценко. Она сообщила, что заранее знала, что у них не получится создать крепкой пары. По мнению Ольги, молодой человек еще слишком ветреный и до конца не осознает, чего хочет от жизни.

Ольга Бузова собирается помочь Роману Гриценко построить отношения

Девушка также рассказала, что не понимала ранее, правильно ли то, что за ней ухаживает участник. Она отметила, что поведение Романа было трепетным и достойным, парень совершал красивые поступки и тем самым получил расположение Бузовой.

Тем не менее, наставница телестройки также не может забыть тот факт, что Гриценко обманывал ее, флиртовал с другими девушками. Рома прошел проверку на детекторе лжи, после чего вся правда и раскрылась. Однако, по ее словам, никакого негатива к экс-ухажеру у нее не осталось. И она даже заприметила на проекте подходящую для Романа кандидатуру.

«Знаю, что сейчас он близко общается с Марго. Мне нравится эта девушка, она живая, искренняя и эмоциональная», – поделилась Ольга Бузова.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:43
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