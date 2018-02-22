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Арай Чобанян поставил точку в отношениях с Сашей Шевой

Внезапный уход участника «Дома-2» Арайя Чобаняна породил множество вопросов у поклонников проекта.

Парень объяснял, что принял решение по семейным обстоятельствам, однако затем четко намекнул, что в своем изгнании виноват сам. На данный момент Арай делает всё, чтобы попасть обратно в периметр, вот только отношения с Сашей Шевой ему пришлось прекратить.

Арай Чобанян поставил точку в отношениях с Сашей Шевой

Не так давно девушка улетела на Сейшельские острова, где, как отмечают многие телезрители - «пошла по рукам». Подтверждений измен Шевы пока нет, но есть фотографии с парнями на её фоне, а также обнажённой пятой точкой. Разумеется, такие подробности совсем не понравились Чобаняну, который не стал устраивать сцен ревности.

На днях в ток-шоу Остров Любви в реальном времени пожаловал сам Арай. Парень поставил точку в отношениях с Шевой, которая не прошла проверку расстоянием и начала флиртовать с другими мужчинами.

К слову, благодаря зрительскому голосованию в приложении ТНТ-клаб Арай имеет хорошую возможность снова появиться на Поляне и создать отношения на глазах у бывшей избранницы.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 06:45
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