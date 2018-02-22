Арай Чобанян поставил точку в отношениях с Сашей Шевой

Парень объяснял, что принял решение по семейным обстоятельствам, однако затем четко намекнул, что в своем изгнании виноват сам. На данный момент Арай делает всё, чтобы попасть обратно в периметр, вот только отношения с Сашей Шевой ему пришлось прекратить.Не так давно девушка улетела на Сейшельские острова, где, как отмечают многие телезрители - «пошла по рукам». Подтверждений измен Шевы пока нет, но есть фотографии с парнями на её фоне, а также обнажённой пятой точкой. Разумеется, такие подробности совсем не понравились Чобаняну, который не стал устраивать сцен ревности.На днях в ток-шоу Остров Любви в реальном времени пожаловал сам Арай. Парень поставил точку в отношениях с Шевой, которая не прошла проверку расстоянием и начала флиртовать с другими мужчинами.К слову, благодаря зрительскому голосованию в приложении ТНТ-клаб Арай имеет хорошую возможность снова появиться на Поляне и создать отношения на глазах у бывшей избранницы.