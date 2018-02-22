Александр Гобозов едва не получил нервный срыв из-за постоянных претензий Иваны Диловой

Мужчина бегает за возлюбленной, отстаивая ее от новых ухажёров, а также ей во всем повинуется. Однако молодая и темпераментная болгарка местами ведёт себя довольно не прилично.Исходя из анонса эфира на 22 февраля, Гобозов недоволен поведением своей второй половинки. Молодому человеку не нравится выслушивать грубость с ее стороны, ведь Ивана постоянно к нему придирается. Телезрители заметили, что Саша в этих отношениях полностью отдает себя, а Дилова не ценит его старания.Стоит отметить, что существенная разница в возрасте между Иваной и Сашей, по всей видимости, и является главной проблемой. Мужчина хочет создать семью и завести детей, а его избранница толком не нагулялась, чтобы согласить связать себя узами брака, к тому же с таким взрослым ухажёром.